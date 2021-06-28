Хамство и агрессия: глава Украинского института нацпамяти лишь со второй попытки въехал в Польшу

КИЕВ. 28 июня. УНН. Шесть с половиной часов ожидания на польской границе и даже дважды пришлось пересекать пункт пропуска Шегини-Медика руководителю Украинского института национальной памяти Антону Дробовичу, где в Перемышле он принял участие в чествовании памяти украинских воинов, находившихся в лагере для военнопленных с 1918 до 1921 года, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Цитата

"Чрезвычайно трудно проходили границу, хамство, агрессия со стороны польской таможенной службы, дважды въезжали в Польшу. Первый раз нас вернули обманными манерами, а лишь со второй попытки мы проехали. Мы имели официальное приглашение, разрешения, просьбу консульства, это было очень неприятно. Такое не ожидаешь от европейской страны и соответствующих служб. Это же граница ЕС, не только Польши", - рассказал Дробович.

Детали

То, что представители украинской государственной институции имели официальные письма и подтверждения мотивации поездки, отметили Радио Свобода и украинские дипломаты в Польше. За действия польской стороны на границе извинились перед руководством украинского института представители украинской общины в Польше во время поминальных мероприятий.

В Перемышле Антон Дробович общался с украинцами, посетил Украинский народный дом, а еще побывал на местах захоронения украинцев, которые погибли в прошлом веке. Но с мэром Перемышля так и не удалось встретиться.

Добавим

Антон Дробович вместе с двумя работниками Украинского института национальной памяти пересекал украинскую-польскую границу в пункте пропуска Шегини-Медика 24 июня.