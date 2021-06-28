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Авторы Конституции Шишкин и Хмара пришли в ВР в футболках "Зе - убийца Конституции"

Авторы Конституции Шишкин и Хмара пришли в ВР в футболках "Зе - убийца Конституции"

КИЕВ. 28 июня. УНН. Авторы Конституции Украины первый Генпрокурор Украины Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара пришли на торжественное заседание ВР в футболках "Зе - убийца Конституции", передает УНН.

Детали

Во время выступления Президента Украины Володимирва Зеленского в Раде Шикин и Хмара поднялись со своих мест и продемонстрировали надпись на футболках: "Зе - убийца Конституции".

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Заметил ли Зеленский эти футболки не известно, от каких-либо комментариев он воздержался.

Напомним

Сегодня в Украине отмечают 25-годовщину со Дня Конституции.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Конституция
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