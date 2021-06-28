Новости: Политика
28 июня 2021, 11:52 • Тоня Туманова • 37395
Авторы Конституции Шишкин и Хмара пришли в ВР в футболках "Зе - убийца Конституции"
КИЕВ. 28 июня. УНН. Авторы Конституции Украины первый Генпрокурор Украины Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара пришли на торжественное заседание ВР в футболках "Зе - убийца Конституции", передает УНН.
Детали
Во время выступления Президента Украины Володимирва Зеленского в Раде Шикин и Хмара поднялись со своих мест и продемонстрировали надпись на футболках: "Зе - убийца Конституции".
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Заметил ли Зеленский эти футболки не известно, от каких-либо комментариев он воздержался.
Напомним
Сегодня в Украине отмечают 25-годовщину со Дня Конституции.
Источник: УНН
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