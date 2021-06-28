Украина получила копии Конституции Пилипа Орлика. Оригинал привезут на День независимости - Зеленский

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по случаю 30-й годовщины независимости государства, в Украину впервые за 311 лет попадет оригинал Конституции Украины Пилипа Орлика. Кроме этого, он отметил, что государство получило три копии Конституции Пилипа Орлика. Об этом глава государства заявил во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции, передает корреспондент УНН.

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"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика", - заявил глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что оригинал Конституции, а также булаву гетмана Пилипа Орлика и Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.

Имея возможность, Президент с трибуны поблагодарил шведских партнеров, и учитывая Евро-2020, назвал страну "большим другом".

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"С этой высокой трибуны хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она, в третий раз, покажет как сильно любит Украину. На самом деле, я пошутил, я всем желаю завтра успеха, и пусть победит сильнейший, но кто сильнее - мы с вами знаем", - добавил Зеленский.

Добавим

В понедельник, во время торжественного заседания Верховной Рады Президент Владимир Зеленский заявил о внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о большом Государственном Гербе Украины.

Напомним

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на празднование 30-й годовщины Независимости Украины в августе этого года из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Он отметил, что по поручению Президента Владимира Зеленского, дипломаты обратились к Швеции с просьбой предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года - ее временно выставят в качестве экспоната к 30-й годовщине независимости.

Сегодня в Украине отмечают 25 годовщину принятия Конституции. В Киеве по случаю годовщины пройдут праздничные мероприятия.

Справка

Основной Закон Государства Украина был принят 28 июня 1996 на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Конституция Украины вступила в силу со дня его принятия.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.