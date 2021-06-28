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Не согласен: Разумков отреагировал на надпись "Зе - убийца Конституции" на футболках Шишкина и Хмары

Не согласен: Разумков отреагировал на надпись "Зе - убийца Конституции" на футболках Шишкина и Хмары

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 28 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не согласен с позицией первого Генпрокурора Украины Виктора Шишкина и героя Украины Степана Хмары, которые пришли на торжественное заседание Рады в футболках с надписями: "Зе - убийца Конституции". Но в то же время, он считает, что право на собственное мнение также закреплено в Конституции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я не согласен с этими выражениями, так как Конституция, ее соблюдение начинается с каждого из нас, все права закреплены в Конституции. Но в демократических государствах твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. Я уверен, что сегодня власть должна и будет придерживаться всех конституционных норм. А право на мнение также закреплено в Конституции, право на выражение своей позиции. Но желательно, чтобы эта позиция была аргументирована", - отметил Разумков во время общения с журналистами.

Добавим

Во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского в Раде Шишкин и Хмара поднялись со своих мест и продемонстрировали надпись на футболках: "Зе - убийца Конституции".

Заметил ли Зеленский эти футболки не известно, от каких-либо комментариев он воздержался.

Напомним

Сегодня в Украине отмечают 25 годовщину принятия Конституции.

В понедельник по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины происходит торжественное заседание Верховной Рады.

В Киеве по случаю годовщины пройдут праздничные мероприятия.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Дмитрий Разумков
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