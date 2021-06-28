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Из-за судебных прецедентов: в СБУ объяснили, почему Киркорова исключили из "черного" списка

Из-за судебных прецедентов: в СБУ объяснили, почему Киркорова исключили из "черного" списка

Филипп Киркоров

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что рекомендации об исключении российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, связанные с судебными прецедентами. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

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"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данного вопроса", - заявили в ведомстве.

Напомним

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности согласно письму от СБУ, которое поступило в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

После этого российский певец отреагировал на это в видеообращении в Instagram, отметив, что гордится этим.

А уже 27 июня Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В МКИП отметили, что исключение певца из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины было сделано в соответствии с новым письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Минкульт
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