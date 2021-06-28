Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения совместном авиапространстве

КИЕВ. 28 июня. УНН. Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения об Общем авиационном пространстве. Речь идет об Украине, Армении, Катаре и Тунисе. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служба Совета ЕС.

Детали

Данные соглашения откроют рынок воздушных перевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов.

"Три соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних стран ЕС и присоединят эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, поскольку они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять Авиационные правила ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что решение по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу.

Дополнение

Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью этого года, а после ратифицированы каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.