В Украине ужесточили ответственность за перегруженные фуры. Зеленский подписал закон

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который Верховная Рада приняла 3 июня 2021 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право стягивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

"Раньше Глава государства отмечал, что перегруженый автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дорогах - разбиваются даже новые трассы.

Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения", - отметили в Офисе.

Добавим

По данным Министерства инфраструктуры, по итогам 2020 года были проверены 14 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн платы за перегрузки.