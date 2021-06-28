Разумков озвучил повестку дня внеочередного заседания Рады. Депутаты рассмотрят 7 законопроектов

КИЕВ. 28 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания ВР, во время которого рассмотрят 7 законопроектов. Об этом Разумков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще на внеочередное - по инициативе Президента Украины. Как только подписал соответствующее распоряжение. Начало - в 16.00.

К рассмотрению запланировано 7 законопроектов", - написал Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, в повестке дня проект Закона Украины о критической инфраструктуре (№5219), проект Закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы - увеличение численности Вооруженных Сил Украины (№5558).

Кроме того, Парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд других проектов законов.

Ранее

Как сообщал УНН, во вторник, 29 июня, народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят законопроекты оборонного комитета.