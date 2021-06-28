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Завтра на поле нас будет 40 миллионов: Зеленский запустил флешмоб накануне матча Украина - Швеция

Завтра на поле нас будет 40 миллионов: Зеленский запустил флешмоб накануне матча Украина - Швеция

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб перед завтрашним матчем сборной Украины по футболу и призвал людей записать видео в их поддержку. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Знай, вас на поле не будет одиннадцать, нас на поле будет сорок миллионов!" - обратился Зеленский к игрокам сборной.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже присоединился к флешмобу президента и вместе с семьей в футболках сборной записали видео.

"Впереди у сборной Украины важный матч 1/8 финала против команды Швеции. Нашим ребятам как никогда необходима горячая поддержка всей страны. Приобщаемся к флешмобу Президента Украины Владимира Зеленского. Вперед, Украина! Вперед - к победе. Слава Украине - Героям слава!" - сказал Шмыгаль.

Также видео в поддержку сборной распространили председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев и министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Напомним

Завтра Украина в 1/8 Евро-2020 встретится со сборной Швеции, которая помогла украинцам впервые в истории попасть в плей-офф чемпионата Европы.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина, Владимир Зеленский
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