Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

КИЕВ. 28 июня. УНН. В ответ на новые санкции ЕС Беларусь приостанавливает участие в инициативе Европейского Союза “Восточное партнерство”. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 28 июня, МИД Беларуси, передает УНН.

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“Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках настоящего Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная остановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью”, — говорится в заявлении.

Детали

В частности, Минск заявил, что отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Кроме того, главе представительства ЕС в Беларуси Диру Шубель “предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций”, говорится далее в документе.

Шубель был вызван в МИД Беларуси. “Дипломат доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносят прямой вред ее экономике и гражданам”, — указал ведомство.

Беларусь также запретила въезд на свою территорию “представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые способствовали введению ограничительных мер” и заявила, что продолжит выработки других мер, в том числе экономических.

Новые экономические санкции ЕС против режима Лукашенко

ЕС 24 июня ввел новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В частности, Брюссель запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам с ЕС продавать, поставлять или передавать продукцию, предназначенную для такого производства табачных изделий.

Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусскому правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что Евросоюз ввел новые санкции в ответ на “эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 и дальнейшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги”.

Ранее Евросоюз ввел четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси.