Сегодня ВРУ соберется на внеочередное заседание. Будут рассматривать законопроекты оборонного комитета

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня, 29 июня, народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят законопроекты оборонного комитета, передает УНН.

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Как сообщила УНН заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, законопроекты оборонного комитета являются одними из самых влиятельных, а именно: проект закона Президента о национальном сопротивление, который профильный комитет уже одобрил к первому чтению. Кроме этого на заседании рассмотрят законопроект о критической инфраструктуры.

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“Основной законопроект, который подан Президентом Украины — отмечен, как неотложный, а также законопроект Кабинета министров, который касается налогов. Он фактически идет за философией этого пакета законов об олигархах. Речь идет об увеличении ренты, изменения формулы, и ряде других налоговых изменений”, — добавила Кравчук.

Впоследствии спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал другие законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.

Так, по словам Разумкова, в повестке дня проект Закона Украины о критической инфраструктуры (№ 5219), проект Закона об основах национального сопротивления (№ 5557) и в связи с принятием этой инициативы — увеличение численности Вооруженных Сил Украины (№ 5558).

Кроме того, Парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№ 3743) и ряд других проектов законов.