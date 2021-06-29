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Трюдо и Байден заключили пари на победу клубов из Канады и США в Кубке Стэнли

Трюдо и Байден заключили пари на победу клубов из Канады и США в Кубке Стэнли

КИЕВ. 29 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник предложил президенту США Джо Байдена заключить пари на победу в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" и "Тампа". Американский президент уже дал согласие, передает УНН со ссылкой на Twitter лидеров обеих стран.

Цитата

“Две лучшие команды НХЛ сейчас играют друг против друга ... как насчет дружественного пари, президент США?” — написал Трюдо в Twitter. “Договорились, приятель”, — ответил Байден в той же социальной сети. Премьер-министр и президент не уточнили, на что они поспорили.

Контекст

Канадский “Монреаль” в финале Кубка Стэнли играет с действующим обладателем кубка американским клубом “Тампа”. Первая игра серии до четырех побед проходит во вторник ночью по киевскому времени в США. Трюдо является давним поклонником “Монреаля”.

Источник: УНН
Теги: США, спорт, Канада, хоккей
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