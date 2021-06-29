Трюдо и Байден заключили пари на победу клубов из Канады и США в Кубке Стэнли

КИЕВ. 29 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник предложил президенту США Джо Байдена заключить пари на победу в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" и "Тампа". Американский президент уже дал согласие, передает УНН со ссылкой на Twitter лидеров обеих стран.

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“Две лучшие команды НХЛ сейчас играют друг против друга ... как насчет дружественного пари, президент США?” — написал Трюдо в Twitter. “Договорились, приятель”, — ответил Байден в той же социальной сети. Премьер-министр и президент не уточнили, на что они поспорили.

Контекст

Канадский “Монреаль” в финале Кубка Стэнли играет с действующим обладателем кубка американским клубом “Тампа”. Первая игра серии до четырех побед проходит во вторник ночью по киевскому времени в США. Трюдо является давним поклонником “Монреаля”.