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В США объяснили позицию в отношении экстрадиции Фирташа

В США объяснили позицию в отношении экстрадиции Фирташа

КИЕВ. 29 июня. УНН. США активно ведут переговоры с австрийскими властями для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа, проявляя уважение к австрийскому законодательству. Об этом сообщил заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Цитата

“Австрия — это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс”, — заявил чиновник.

Детали

Дипломат отмечает, что Австрия проходит через процесс апелляций по делу экстрадиции, а представители США продолжают вести переговоры с государством, ожидая при этом окончания этого процесса.

Ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США — предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

Отмечается, что пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн в комментарии Голосу Америки заявила об отсутствии решения о Фирташа. Она отмечала, что запрос на восстановление дела является довольно обширным, как и заявления прокуратуры и встречной стороны.

Напомним

Австрийская власть задержала Дмитрия Фирташа в 2014 году. Решение об экстрадиции в США Австрия приняла в июне 2019 года, когда Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха в США.

В октябре того же года стало известно, что Фирташ оспаривает решение о его экстрадиции из Австрии в США, и хочет связать свою защитную тактику со скандалом, который разгорелся вокруг Украины и США. Это значительно задерживало процесс экстрадиции.

В 2020 году стало известно, что Дмитрий Фирташ мог финансировать путешествия и “работу” американца украинского происхождения Льва Паранаса, которого обвиняют в нелегальном финансировании политической деятельности Дональда Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Австрия, Дмитрий Фирташ
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