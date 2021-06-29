Одесского нардепа от “Слуги народа” подозревают в нетрезвом вождении

КИЕВ. 29 июня. УНН. Народного депутата Игоря Васильковского, которого 28 июня вечером в Одессе остановила патрульная полиция, подозревают в вождении в нетрезвом состоянии. Как сообщают на своей странице в Facebook представители общественной организации “Pitbull Odessa”, от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении представитель “Слуги народа” отказался, что общественники расценивают, как попытку уклониться от ответственности.

“Ведь трезвому человеку незачем бояться прохождения проверки у врача”, — пишут общественники.

По другим данным полицейские заподозрили Васильковского в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, потому что у него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.

На Васильковского были составлены необходимые административные материалы, которые будут переданы в суд. Также полицией изъято водительское удостоверение с выдачей временного талона.

Сайт “Думская” опубликовала данные, согласно которым Васильковский всё же прошёл освидетельствование на наличие алкоголя. Однако это произошло уже спустя двенадцать часов после составления административного протокола.

Фото “Pitbull Odessa”