Арахамия рассказал, “кто есть кто” в земельном конфликте в Николаевской области

КИЕВ. 29 июня. УНН. Николаевские “бизнесмены” несколько раз продали свою сельхозкомпанию “Эрка”, но все равно претендуют на сбор урожая. Ожесточенные бои ожидаются в начале июля — обе стороны конфликта намерены собрать рапс, сообщает УНН.

Суть конфликта заключается в том, что николаевские предприниматели Антон и Олег Кащеевы в прошлом году продали свою сельхозкомпанию “Эрка” фермеру Александру Воротынцеву. Сумма сделки составила свыше 250 тысяч долларов, но, получив деньги, Кащеевы так и не передали контроль над предприятием Воротынцеву. В мае на спорных полях произошла перестрелка, пострадали люди с обоих сторон. Один из них, член так называемого “боевого крыла” Кащеевых Леонид Куйбар был заключен под стражу и сейчас находится в киевском ИВС.

Активную позицию в конфликте на стороне Кащеевых занимает Денис Жело, уволенный недавно с должности советника губернатора Николаевской области Виталия Кима по причине конфликта интересов.

Как рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, выходец из Николаева Денис Жело является кумом директора “Эрка” Николая Герасимца, который по совместительству - адвокат заключенного Леонида Куйбара. При этом Арахамия опубликовал справку на Кащеевых, где сами они характеризуются как системные мошенники.

“Согласно информации с ЕГРПОУ, Кащеев Антон является учредителем ООО "Эрка“, директором которого является адвокат Николай Герасимец (который кум и бизнес-партнер бывшего советника главы Николаевской ОГА Дениса Жело).

Юридический адрес компании: г. Николаев, ул. Мореходная 1 в/7. Указанные помещения до 01.06.2020 принадлежали по праву собственности ООО "Кристал-КВ“, директором и учредителем которого является Олег Кащеев.

За последние годы право собственности на ООО "Эрка“ несколько раз переходило от Кащеева А.В. к другим лицам, но возвращалось назад к Кащееву А.В. Такие действия имеют признаки системного и повторного мошенничества, поскольку нотариальные и регистрационные действия проводят одни и те же, связанные между собой лица”, — сказано в опубликованной Арахамией справке.

В Минюсте действия “Эрки” называют злоупотреблением права.

Отметим, что помещения Антона Кащеева по ул. Мореходной 1в/7 (бывший “таксопарк”) так же были приобретены в способ, который имеет все признаки мошенничества. С 2009 года эти объекты недвижимости находились в залоге у банка, но противоправно передавались из рук в руки третьим лицам, включая Кащеевых. На данный момент кредитор отстоял свое право в судах и комиссии Минюста, в связи с чем Кащеевы должны добровольно-принудительно покинуть территорию.

Добавим, что мошенниками Кащеевых называют не только в Украине, но и за ее пределами. В Литве у Антона Кащеева есть транспортная компания Bertena, которая работает в партнерстве с немецкой Most Container Logistik Gmbh. Сотрудники Bertena рассказывают, что начальство заставляет их перегружать фуры и объезжать весовой контроль, нарушая правила ЕС. При этом сотрудникам не выплачивается зарплата и “вешаются” несуществующие штрафы.