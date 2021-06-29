Кличко продолжает выделять сотни миллионов фирме Комарницкого несмотря на обыски и расследования - блогер

КИЕВ. 29 июня. УНН. Журналисты Bihus.Info рассказали о связи городского главы Киева Виталия Кличко и одиозного застройщика Дениса Комарницкого, фирме которого он продолжает выделять миллионы бюджетных средств на строительство Подольско-Воскресенского моста. Об этом на свой странице в Facebook написал блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

“Кличко продолжает сливать сотни миллионов гривен фирме Комарницкого „Эко Буд Трейд“, несмотря на все скандалы, журналистские расследования и даже обыски. Вот и новое расследование Бигус-инфо — опять по связке Кличко-Комарницкий. И компании „Эко Буд Трейд“. Цена вопроса — миллиарды”, — сообщил блогер.

По его словам, журналисты установили, что еще в 2017 году без всякого тендера и опыта таких работ фирма получила из киевского бюджета 6 миллиардов на достройку Подольско-Воскресенского моста, при этом ничего сама не строила, являясь по сути “прокладкой”, которая лишь “пилила” деньги, выделяемые из бюджета.

“Год назад нардеп Гео Лерос передал в НАБУ флешку с записями по схемам Кличко и Комарницкого. И что? А ничего. Через год журналисты решили проверить результаты и... их нет. Более того, только в мае на эту же компанию киевские власти перевели еще 460 млн. И это после всех скандалов”, — констатировал Кирилл Сазонов.