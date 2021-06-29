Рабинович: Рынок земли – против суверенитета Украины, защищать землю должны все

КИЕВ. 29 июня. УНН. Своими голосами украинцы отдали монобольшинству право распоряжаться землей, и теперь это надо расхлебывать. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Вадим Рабинович.

“Открытие рынка земли — это преступное деяние, и сделано это против воли народа Украины. Это нарушило суверенитет, то есть право народа распоряжаться своей землей”, — подчеркнул политик.

Вместе с тем народный депутат не понимает, где все те десятки тысяч украинцев, недовольных продажей земли.

“Я их не вижу, и хочу сказать: если кто-то думает, что 20 оппозиционно настроенных депутатов могут изменить ситуацию, то это не так! Мы отдали монобольшинству право распоряжаться нашей землей, и вот это мы и расхлебываем”, — заметил Вадим Рабинович.

Выход из ситуации политик видит в парламентской консолидации.

“Как это исправить? Пример того же Януковича показывает, что если президент идет не в ту сторону, то исправить это может только народ. Но пока же я вижу безразличие людей к собственной судьбе, земле и к тому, что иностранцы будут до последнего кусочка скупать земли Украины. Почему такое безразличие имеет место — понятно! Наверное, люди устали, они натерпелись майданов”, — не исключает Вадим Рабинович.

И пока народ молчит, партия “Оппозиционная платформа — За жизнь” действует. По словам Вадима Рабиновича, ведутся активные переговоры с представителями разных фракций и партий.

“Наша политсила ведет переговоры с партиями, с фракциями Верховной Рады, чтобы встать единым фронтом на защиту земли. Процесс довольно непростой, ведь у каждого свои интересы. Но если мы договоримся и все выйдем на защиту земли, то власть и „клаптика“ не продаст”, — уверен сопредседатель ОПЗЖ.

На вопрос, могут ли суды помочь в борьбе за землю, Вадим Рабинович ответить затруднился.

“Я живу в Украине и не могу предсказать, чего ждать от нашего „самого гуманного суда в мире“. Сегодня, например, будут голосовать за то, чтобы отдать судебную систему иностранцам. Да отдайте уже все: землю, суды...”, — возмутился политик.

“Пока все молчат, в Украине происходит убийство государства, мы несемся к полной катастрофе. Поэтому сегодня важно понять: судьба нашей страны — в руках каждого украинца, а не в руках какой-то одной фракции, которая ничего не может сделать в условиях монополизации всего “зелеными”, — резюмировал Вадим Рабинович.