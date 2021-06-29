"Слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в парламентской столовой

КИЕВ. 29 июня. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил стычку с коллегой по фракции, членом правоохранительного комитета Верховной Рады Александром Куницким. В сети появилось видео, передает УНН.

Детали

По сообщениям, инцидент произошел в столовой Верховной Рады.

Позже Куницкий выложил на YouTube видео, в котором рассказал подробности конфликта.

Цитата:

"Утро началось с того, что в столовой Верховной Рады я встретил Николая Тищенко, который в неадекватной манере начал высказывать претензии по статье по морякам, которую я якобы заказал против него. Он выбил телефон из рук и начал бодать его ногами. Потом повалил меня на землю", - рассказал Куницкий.

Напомним

17 июня в парламенте во время рассмотрения проекта закона № 4107 по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания произошла стычка между народными депутатами с участием представителей "Слуги народа" и "ОПЗЖ".

На трансляции было видно, как человек, похожий на Илью Киву, толкает мужчину, похожего на Богдана Яременко. Позже мужчина, похожий на Илью Киву, начал драку с другим нардепом, похожим на Николая Тищенко.

В конце концов, нардепы заблокировали работу парламента. Разумков после этого объявил перерыв в заседании на 15 минут.