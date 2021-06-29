"Данилова - в отставку": радикально настроенные АТОвцы и национал-патриоты в День Конституции под Офисом Зеленского огласили ультиматум власти

КИЕВ. 29 июня. УНН. 28 июня, в День Конституции, украинцы вышли на акцию протеста под Офис президента в Киеве, требуя импичмента Зеленского. Но среди участников было много более радикально настроенных — они требовали немедленной отставки секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщает “КиевВласть”.

“Считаем, что действия Данилова нужно рассматривать как нарушение нескольких статей Уголовного кодекса — конституционный переворот и узурпация государственной власти (ст. 109), вымогательство и рэкет (ст. 189). Также происходит открытое нарушение ст. 107 Конституции, согласно которой СНБО является чисто координационным органом при президенте Украины. Он лишь контролирует власть, однако не подменяет ее и не наделен функциями следствия и наказания. Сейчас СНБО превращена в квазисудебный орган. Фактически секретарь СНБО Алексей Данилов узурпировал власть, безосновательно применяя санкции против любого по собственному желанию. Вместо наказывать предателей Украины, Данилов начал „кошмарить“ украинских бизнесменов. На прошлой неделе мы пикетировали СНБО и ОП с требованием отправить Алексея Данилова в отставку. Мы уверены, что Данилов из собственных соображений и интересов лишь имитирует борьбу с коррупцией и контрабандой. Почему такая избирательность в санкционных списках? Почему там „фунты“, а не настоящие коррупционеры, как Альперин, которому дали убежать в Израиль? Люди, которых напихали в списки для „статистики“ обязательно пойдут в суды, а компенсации им заплатит государство, то есть мы с вами, это 100%. Президент, который является гарантом Конституции, должен остановить противозаконные действия Данилова, отправив его в отставку, иначе он может быть соучастником уголовных действий Данилова. Если президент Зеленский не услышит наши требования, следующую акцию мы проведем у его дома, о дате мы сообщим”, — отметили ветераны АТО, которые присоединились к акции.

Так, протестующие отметили, что СНБО уже приняла, а президент ввел в действие своими указами ряд решений о санкциях в отношении украинских граждан. Но институт санкций был введен в свое время как инструмент внесудебного наказания исключительно иностранных граждан, к которым не может добраться украинское правосудие. Для украинских граждан, которые скрываются на территории других государств, внедрен механизм заочного осуждения. Так, например, был наказан за государственную измену Виктор Янукович. И надо наказывать реальных предателей и российских коллаборационистов, а не протягивать через решение СНБО собственные бизнес-интересы.

Недаром министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании СНБО не поддержали санкции против украинских граждан, прекрасно понимая их незаконность, за которую рано или поздно кому-то придется отвечать.

“Вместо того, чтобы проводить эффективное уголовное производство против предателей Украины, вроде председателя пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, СНБО своими санкциями, наоборот, делает все, чтобы кум президента России Владимира Путина вышел „сухим из воды“. Всем известна давняя связь Данилова с Медведчуком через партию СДПУ, а это началось более 20 лет назад... Зато Данилов начал принимать решение, опираясь на фейковые данные”, — отметили активисты.

В качестве примера, протестующие привели “кейс” одного из украинских бизнесменов, которого Данилов включил в санкционные списки — Павла Фукса — именно с такими фейковых бумажками. Фукс изложил в ТГ-канале и показал в эфире телеканала “Украина 24” все документальные доказательства того, что Данилов солгал президенту Зеленскому. Павел Фукс объяснил ведущему Тиграну Мартиросяну: “Считаю, что Данилов вместе со своим давним бизнес-партнером Михаилом Бродским банально „подставил“ президента. Данилов включил меня в санкционный список по поддельным документам о моем якобы российском гражданстве. Мои три российские паспорта давно аннулированы, и я, как гражданин Украины, обязательно обращусь сначала в украинский суд, а затем и в ЕСПЧ”.