Ивченко: "Слуги народа" разрушают баланс ветвей власти и ведут страну не туда

КИЕВ. 29 июня. УНН. Заместитель главы партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко заявил, что правящее монобольшинство в ритме безумного принтера ведет страну не в том направлении, попутно уничтожая баланс ветвей власти. Такое мнение нардеп высказал в эфире политического ток-шоу "Межа", информирует УНН.

Цитата:

"Слуги народа" бешеным принтером ведут страну не туда. Каждая власть должна иметь баланс и при всем уважении ко всем предыдущих президентам - они делали баланс. А баланс - это когда во главе правительства становится реально признанный профессиональный человек. (...) Вот в чем проблема: вы (монобильшинство - ред.) разрушаете ветви власти тем, что привозите "самокатчиков" на должность премьер-министра, который не может сам принимать решения, не может сформировать информационное поле и поддержку определенной реформы и т.д.", - заявил Ивченко.

Детали

Парламентарий считает, что единственный способ достичь баланса ветвей власти - это поставить на должность премьер-министра профессионального и независимого человека.

"Потому что когда будут сверху, с Банковой, ему давать указания, а он скажет: "нет, это мой имидж, мой авторитет и моя ответственность, я не могу так сделать", тогда будет баланс между парламентом, правительством и Президентом. А когда Президент заинтересован в том, чтобы поставить "самокатчиков", и вы все ("Слуги народа" - ред.) быстро голосуете "зелеными" кнопками - тогда и теряется баланс", - убежден Вадим Ивченко.

Именно отсутствие независимой и продуктивной исполнительной ветви власти в Украине сейчас, по мнению нардепа, является главной причиной дисбаланса всего политического курса государства и социально-экономического кризиса во всех отраслях.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко поставил пять критически важных вопросов к власти накануне открытия рынка земли.