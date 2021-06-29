ВР возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей с правкой о международных экспертах

КИЕВ. 29 июня. УНН. Верховная Рада возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№ 3711-д), передает корреспондент УНН.

“За” проголосовали 293 нардепа.

Детали

Принятие документа возобновляет работу ВККСУ, что позволит заполнить вакансии в судебной системе и завершить квалификационную оценку судей.

Согласно закону, членом ВККС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет и соответствует критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, определенные этим законом.

Документ предусматривает, что в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции. Быть кандидатом в ВККС не может любой из экс-членов ВККС, членов Высшего совета юстиции или Высшего совета правосудия. Теперь же запрет не будет касаться всех них.

Однако не могут быть членами ВККС лица, которые были членами комиссии или Высшего совета юстиции до вступления в силу ЗУ “О восстановлении доверия к судебной власти в Украине” (принят в апреле 2014 года).

То есть, к обновленной комиссии сможет претендовать любой член ВККС, ВСЮ или ВСП, который был назначен после этой даты (а это и кадры из последнего состава ведомства).

Высшая квалификационная комиссия будет состоять из 16 членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Полномочным ведомство будет при условии назначения 11 членов.

Следует добавить, что законопроект приняли с принципиальной правкой № 453 (авторы Анастасия Радина, Никита Потураев и другие представители фракции “Слуги народа”), которой предложено отказаться от так называемой “формулы 2+2” в принятии решений конкурсной комиссией, которую предложил комитет по вопросам правовой политики и которая балансирует принятия решений между представителями Совета судей и международными экспертами, а отдать решающий голос в отборе кандидатов в ВККС независимым международным экспертам и по сути лишить представителей Совета судей возможности блокирования решений. То есть приоритет в решении вопроса отдан международным партнерам.