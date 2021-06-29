В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о большом гербе Украины

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "большом Государственном гербе Украины", инициатором которого является Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

В частности, проект закона №5712 "О большом Государственном гербе Украины" зарегистрировали в парламенте 29 июня. Как указано на сайте, инициатором законопроекта является Владимир Зеленский. В настоящий момент текст проекта отсутствует на сайте парламента.

Напомним

В сентябре 2020 года Кабинет министров одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Конкурс учитывал три премии для победителей лучшими проектами: первая премия - 100 тыс. грн, вторая премия - 50 тыс. грн, третья премия - 30 тыс. грн.

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины выбрало победителей конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины. Победным стал проект Алексея Кохана, который получил первую премию.

4 декабря Окружной административный суд города Киева просили признать недействительными результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины".

В частности, ОАСК просили признать конкурс, проведенный Министерством культуры и информационной политики, таким, что проведен с нарушением постановления ВР "Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины", а также постановления КМУ, согласно которого правительство, в частности, обязало Минкульт обеспечить общественное обсуждение эскиза.

Добавим

Во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю дня Конституции, Владимир Зеленский анонсировал о внесении в ВР безотлагательного законопроекта о большом гербе Украины.

Президент отметил, что за годы независимости "существует только один не закрытый вопрос" - это единственный государственный символ прямо предусмотренный Конституцией и которого до сих пор не существует. Глава государства также отметил, что было много конкурсов и споров по этому поводу, и в конце концов, в этом вопросе "надо поставить точку".

Зеленский отметил, что докладывать законопроект во время пленарного заседания Рады будет первый президент Украины Леонид Кравчук. Президент также поблагодарил за разработку законопроекта депутатов разных фракций, в частности, депутатов 2-го созыва.



В январе сообщалось, что Верховная Рада в течение года попытается принять фундаментальный законопроект о государственных символах и порядок их использования.