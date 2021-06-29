Рада включила в повестку дня законопроекты о медицинском каннабисе и коренных народах

КИЕВ. 29 июня. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский законопроект 5506 “О коренных народах Украины”, а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№ 5596), сообщает корреспондент УНН.

Детали

Нардепы 244 голосами “за” внесли изменения в постановление “О внесении изменений в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва”.

Принятое постановление включает в повестку дня пятой сессии Верховной Рады 45 законопроектов. В частности, законопроект Президента 5506 “О коренных народах Украины”, определен как неотложный.

Включен в повестку дня сессии и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Кроме того, включен проект закона о признании утратившим силу закона “О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.

Также включен законопроект “О лекарственных средствах”, а также законопроект о внесении изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” по направлению части средств программы “Большая стройка” на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности.

Напомним

18 мая внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины. В законопроекте определяется, что “коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины”. Коренными народами Украины, что сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.