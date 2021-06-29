Конфликт на Донбассе и катастрофа МН17: ЕСПЧ назначил слушание дела Украины и Нидерландов против России на ноябрь

КИЕВ. 29 июня. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил слушание по делу Украины и Нидерландов против России по поводу военного конфликта на Донбассе, а также катастрофы рейса MH17 на ноябрь 2021 года. Соответствующую информацию ЕСПЧ разместил на официальном сайте, передает УНН.

Цитата

"Заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года", - сказано в расписании.

Детали

Слушание коснется военного конфликта на Востоке Украины, а также катастрофы рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который был сбит в июле 2014 года пророссийскими боевиками.

Напомним

В июле 2020 года Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно катастрофы пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее.

В ноябре того же года Большая Палата Европейского суда по правам человека сообщила, что решила присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" дело "Нидерланды против России" относительно катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщал УНН, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.