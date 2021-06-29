Рада одобрила поправки Зеленского об ужесточении наказания за ложь в декларациях

КИЕВ. 29 июня. УНН. Верховная Рада приняла законопроект № 4651 с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского об ужесточении наказания за декларирование недостоверной информации и непредоставление чиновником декларации. Народные депутаты отдали 315 голосов "за", передает УНН.

Детали

Изначально законодательная инициатива была призвана восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование после контраверсионного решения КСУ относительно отмены такого осенью прошлого года.

Однако во время первого рассмотрения указанного документа в сессионном зале Верховной Рады 3 июня, как сообщалось, депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта. Согласно тем поправкам, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом декларанта можно было привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это давало законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.

Поэтому, Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями этот закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления "(законопроект № 4651), который парламент принял 3 июня.

В принятом сегодня, 29 июня, законопроекте учтены два предложения. В своих предложениях Президент Украины предложил исключить абзац десятый подпункта 9 пункта 2 раздела I и пункт 2 раздела II Закона и выложить подпункт 10 пункта 2 раздела I Закона в следующей редакции: "10) абзац второй статьи 3663 после слов "от ста пятидесяти до двухсот сорока часов" дополнить словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".

Дополнение

Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 года поддержала инициированные Президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.