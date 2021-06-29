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ВР на внеочередном заседании изменила процедуру предоставления квалификации морякам

ВР на внеочередном заседании изменила процедуру предоставления квалификации морякам

КИЕВ. 29 июня. УНН. Народные депутаты поддержали в первом чтении, а затем и в целом внесение изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа, передает корреспондент УНН.

"За" в первом чтении проголосовали 330 нардепов, а за принятие законопроекта - 333 нардепа.

Детали

Первым принятым во время сегодняшнего внеочередного заседания стал проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944). Нардепы приняли его в первом чтении, а затем сразу же приняли в целом с технико-юридическими правками.

В то же время профильное министерство - Министерство инфраструктуры - и часть нардепов считают, что документ требовал существенной доработки.

При этом инициаторы законопроекта считают, что он позволит существенно снизить коррупционную составляющую при аттестации моряков. Документ приводит украинское законодательство к нормам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, которая регулирует вопросы получения и подтверждения квалификации моряков.

Сегодня даже опытные моряки со стажем работы в Украине вынуждены повторно сдавать экзамены для подтверждения квалификации, тратя на это деньги и время между рейсами. Кроме того, увеличение количества тех, кто должен сдавать экзамен, приводит к образованию очередей на получение квалификации, что значительно вредит работающим морякам. По мнению авторов законопроекта, здесь кроется и коррупционная составляющая, ведь "стоимость" сдачи экзамена составляет от 5 до 10 тысяч долларов, а общий объем таких взяток превышает 10 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: ВР, моряки
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