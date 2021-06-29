ВР поддержала президентский законопроект о территориальной обороне

КИЕВ. 29 июня. УНН. Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления, сообщает УНН.

Законопроект был подан Президентом Украины и определен как неотложный. "За" проголосовали 318 нардепов. Представители фракции "ОПЗЖ" заявили о неподдержке законопроекта.

Что регулирует

После внедрения норм документа в жизнь будет создано, как ожидается, комплексную всеобъемлющую систему национального сопротивления (противодействия) агрессору за счет привлечения широких слоев населения к территориальной обороне на подконтрольных территориях и/или Движения сопротивления на оккупированных или захваченных территориях, подготовки граждан Украины к выполнению специфических задач территориальной обороны и сопротивления.

Документом также регулируется финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления; социальной и правовой защитыы лиц, участвующих в национальном сопротивлении; ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Сторонники законопроекта считают, что принятие документа и внедрение его положений дадут возможность быстро укрепить оборону государства и превратить тероборону на часть всеобъемлющей системы обороны, которая будет в каждом из населенных пунктов.

Ожидается, что если документ будет принят в целом, то его нормы начнут действовать 1 января 2022-го.

Кроме того, нардепы сократили сроки представления поправок к этому законопроекту.

Добавим, что законопроект - один из двух документов, представленных Главой государства относительно реформирования системы обороны. Второй законопроект касается увеличения численности Вооруженных сил Украины.