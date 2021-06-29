ООС: боевики открывали огонь в Донецкой области, в Луганской запускали БПЛА

КИЕВ. 29 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

В Донецкой области возле Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

28 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.