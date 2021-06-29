Козак вместо Архангела: появилось изображение большого герба Украины, которое Зеленский подал в ВР

КИЕВ. 29 июня. УНН. На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта о большом Государственном гербе Украины, инициатором которого является Президент Владимир Зеленский. Кроме того, опубликованное изображение герба, которое предлагает утвердить глва государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Так, главным элементом государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом — изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой — два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Изображение льва и воина-козака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Согласно тексту законопроекта, Большой Государственный Герб Украины обязательно воспроизводится на:

• официальных символах Президента Украины;

• Большой Государственной Печати Украины;

• печатях Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда;

• фасаде здания Резиденции Президента Украины в столице Украины — городе Киеве;

• фасадах зданий Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда;

• зале заседаний Верховной Рады Украины;

• денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Также изображение большого Государственного Герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом.

Большой Государственный Герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных общин сел, поселков, городов, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

Запрещается воспроизведение изображения большого Государственного Герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц.

Кроме того, запрещается:

• воспроизведение изображения большого Государственного Герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

• использование или имитирование изображения большого Государственного Герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

• использование изображения большого Государственного Герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему;

• размещение на картинке большого Государственного Герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

“Воспроизведение изображений большого Государственного Герба Украины может быть выполнено в цветном, монохромном, объемном вариантах и допускается в размерах, соответствующих целям их применения, с соблюдением пропорций в соответствии со схематическим изображением, приведенным в приложении к настоящему Закону”, — отмечается в документе.

Добавим

Предложенное изображение большого герба Украины напоминает работу победителя конкурса эскизов большого Государственного Герба Украины 2007 года.

15 июля 2009 года Кабмин утвердил проект Большого государственного герба Украины. Он включал изображения Малого Герба в центре, по сторонам от него — фигуры льва и запорожского казака, снизу — сине-желтая лента, а сверху — княжеская корона. К сожалению, в проекте остался ряд ошибок и неточностей. Поэтому его так и не было внесено на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Напомним

В сентябре 2020 год Кабинет министров одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Конкурс учитывал три премии для победителей лучшими проектами: первая премия — 100 000 грн, вторая премия — 50 000 грн, третья премия — 30 000 грн.



В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины выбрало победителей конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины. Победным стал проект Алексея Кохана, который получил первую премию.

4 декабря Окружной административный суд города Киева просили признать недействительными результат конкурса “На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины”.

В частности, ОАСК просили признать конкурс, проведенный Министерством культуры и информационной политики, таким, что проведен с нарушением постановления ВРУ “Об объявлении конкурса на лучший эскиз Государственного Герба Украины”, а также постановления КМУ, согласно которого правительство, в частности, обязало Минкульт обеспечить общественное обсуждение эскиза.

Напомним, во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю дня Конституции, Владимир Зеленский анонсировал о внесении в ВР безотлагательного законопроекта о большом гербе Украины.

Президент отметил, что за годы независимости “существует только один не закрытый вопрос” — это единственный государственный символ прямо предусмотренный Конституцией и которого до сих пор не существует. Глава государства также отметил, что было много конкурсов и споров по этому поводу, и в конце концов, в этом вопросе "надо поставить точку“.

Зеленский отметил, что докладывать законопроект во время пленарного заседания Рады будет первый президент Украины Леонид Кравчук. Президент также поблагодарил за разработку законопроекта депутатов разных фракций, в частности, депутатов 2-го созыва.

Позже, 29 июня 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о “большом Государственном гербе Украины”, инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.