Беларусь заявила, что ей "непонятно", почему ICAO не указала Украине на "нарушения" Чикагской конвенции

КИЕВ. 29 июня. УНН. Белорусские авиационные власти считают, что если бы Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета ирландской авиакомпании Ryanair, то якобы отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Беларуси, Минск также “не понимает” — почему ряду стран не указали на “нарушения” Чикагской конвенции, в частности Украине. Об этом заявил во вторник директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.

Детали

Он 28 июня принял участие в заседании Совета ICAO в формате видеоконференции, на котором был рассмотрен промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая.

“Мы считаем, что если бы ICAO опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Беларуси, — сказал Сикорский, слова которого приводит агентство БелТА. — Белорусской стороне непонятно, почему ICAO до сих пор не указала странам Европейского союза, Канаде, Украине и ряду других стран на нарушение с их стороны Чикагской конвенции при введении дискриминационных санкционных мер в отношении гражданской авиации Беларуси”.

Он также подтвердил, что по итогам заседания Совета ICAO было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября.

Контекст

Беларусь намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) для “оценки правомерности действий Украины и других стран”, в одностороннем порядке ограничивших использование своего воздушного пространства.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая — в авиапространстве Украины. Это последовало после того, как Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.