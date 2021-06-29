Сначала думай о малых: в Киеве состоялся форум малого предпринимательства

КИЕВ. 29 июня. УНН. Представители малого и микробизнеса в Украине собрались на Форуме "Объединенный голос малого бизнеса-2021: перезагрузка диалога с властью". Эта категория предпринимателей больше всего пострадала от карантина, нечестной конкуренции и непродуманных законодательных инициатив. О том, как они видят решение этих проблем, обсудили во время дискуссии, передает УНН.

Детали

Это первое мероприятие такого масштабного формата, эффективная площадка для общения, озвучивание проблематики и поиска решений для малого предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители 250 объединений малого бизнеса со всей страны.

Учитывая карантин, Форум проходил в двух форматах - непосредственные участники в зале и в режиме онлайн включений. Онлайн-трансляцию Форума пересмотрело почти 2 тысячи человек.

Организаторы - Национальная платформа МСБ, Коалиция Совета Городов "Защити ФЛП", Национальная бизнес-коалиция, ВОО "Фортеця" и Альянс РОМБ (региональных объединений Малого Бизнеса). Мероприятие прошло при поддержке Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ).

Экс-глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина напомнила, что в прошлом году было создано консультативно-совещательный орган при Президенте Украины - Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. В его работе приняли участие представители малого и микробизнеса со всей страны. Вместе они разработали законопроект, в котором объяснили все проблемные нормы и выписали правила. Теперь надеются, что после прохождения Рады Президент подаст его в Верховную Раду как приоритетный.

По словам Ляпиной, один из самых болезненных вопросов малого бизнеса - применение регистраторов расчетных операций. Согласно принятым законам №128 и №129, тотальная фискализация планируется с 1 января 2022 года, и предприниматели рассчитывают, что к тому времени будет принято взвешенное решение.

"Нам удалось несколько повысить лимиты по единому налогу. Они учитывают нынешнее положение вещей, инфляционные процессы, соответствуют определению "микробизнес". Второй важный вопрос - функционал системы учета данных РРО, которая собирает информацию обо всех транзакциях. Но если раньше эта информация не анализировалась и не приносила пользы ни государству, ни бизнесу, то теперь функционал развивается, и информация становится полезной. Например, благодаря этому становится возможным автоматическое формирование отчетности", - подытожила эксперт.

Глава Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш отметил, что упомянутый законопроект нарабатывался с участием всех стейкхолдеров - налоговой службы, микробизнеса, аналитических центров, представителей Кабмина. Он решает большую часть проблем малого бизнеса, в частности, тотальной фискализации. По мнению предпринимателя, к этому надо подходить взвешенно, с учетом опыта других стран.

"Наиболее развитые страны пытаются выделить малый бизнес и лишают его от чрезмерного администрирования. Там подходят к этому процессу очень взвешенно и освобождают микро-предпринимателей от этой обязанности по различным критериям. Или по категориям товаров, либо ограничения по обороту, или торговыми площадями, или комбинацией таких критериев", - отметил Эмельдеш.

По его убеждению, в Украине нужно применять фискализацию на более рисковые категории налогоплательщиков и на те, которые прячутся по упрощенной системе.

Представитель Национальной платформы МСБ Александр Чумак также считает, что общая фискализация не нужна и даже опасна для легального бизнеса. Кроме того, по мнению предпринимателя, законопроекты №128 и №129, которые касаются применения регистраторов расчетных операций, не принесли желаемого эффекта.

"Они не решили проблему детенизации тех, кто занимается предпринимательством без государственной регистрации - они продолжают это делать, создавая себе нечестное конкурентное преимущество перед теми, кто работает легально. Не решили проблему злоупотреблений с дроблением бизнеса. Эти законы уменьшают конкурентоспособность микробизнеса по сравнению с крупными сетями, использующих ФЛП. Потому что эти сети имеют большой штат бухгалтеров и юристов, которые могут сопровождать все операции, реагировать на налоговые проверки. У микробизнеса таких возможностей нет, и каждая проверка для них - это огромный стресс и трата времени", - отметил господин Чумак.

Руководитель общественной организации "ФОП РАЗОМ UA" Алексей Дидул отметил, что это была консолидированная позиция представителей власти, регуляторных органов, экспертной среды и рабочих групп.

"Мы нашли тот баланс, который позволил предпринимателям вместе с ГНС и Минфином выйти на общие позиции. Теперь мы обращаемся к Президенту - мяч на вашей стороне. Надеемся, что принятие этого закона снимет социальное напряжение", - отметил эксперт.

По его словам, одна из важнейших норм документа - законодательное введение механизма, которым можно приравнять недобросовестных физических лиц к субъектам предпринимательской деятельности. Ведь именно черный, нелегальный бизнес создает большие проблемы для легальных предпринимателей и вредит экономике государства.

Представитель Национальной бизнес-коалиции Надежда Бедричук подчеркнула, что именно сейчас важно поддержать малый и микробизнес, которому нужны помощь и поддержка, а не дополнительное давление и усиленное администрирование.

"Мы имеем ряд вещей, которые уменьшают эффективность бизнеса. В частности, высокие ставки налогов на фонд оплаты труда, которые малый и средний бизнес не может тянуть. Устаревший Трудовой кодекс с нормами, которые невозможно выполнить. Контролирующие органы, которые фактически уничтожают малых предпринимателей. Нужно упростить работу малого бизнеса в части администрирования тех вопросов, которые касаются наемных работников. Заменить Трудовой кодекс с формальными устаревшими нормами трудовым договором - именно он является основным документом, который регулирует отношения между работодателем и работником. И отказаться от строгих наказаний, ограничиваясь предупреждениями. Нужно не "обилечивать" бизнес, а помогать предпринимателям избежать правонарушения, предупредить его. И не создавать проблем, из-за которых дальше невозможно будет работать", - отметила Надежда Бедричук.

Необходимо принять еще один законопроект, который бы регулировал вопрос безналичных расчетных операций и комиссии за банковские услуги. На это обратил внимание член Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины от ОО "Всеукраинское объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця" Александр Плива.

"Нужно определить на законодательном уровне, что при оплате за товары или услуги, которая осуществляется на счет продавца с использованием электронных платежных средств, не требуется использования РРО. За исключением тех товаров, которые фискализированы. Вторая норма - ввести на 1% комиссии за банковские услуги для микро и малого бизнеса. Думаю, что в Украине, где банковская система на 60% принадлежит государству, можно сформировать такой банковский продукт, который обеспечит оправданный уровень комиссии", - считает Александр Плива.

Участники Форума согласились, что малый и микробизнес в силу своей специфики, требует отдельного подхода, и попытки приравнять его к другим видам предпринимательства увеличивают уровень социальной напряженности.

Завершающим аккордом мероприятия стало подписание организаторами форума "Резолюции объединенного украинского малого и микробизнеса" с призывом к Президенту Украины, народным депутатам Украины, Кабинету Министров Украины обсудить и поддержать предложения, сформированные экспертами и представителями бизнес-объединений, и как можно быстрее принять необходимые нормативно правовые акты.