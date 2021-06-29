Нардепы одобрили все 7 вынесенных на внеочередное заседание законопроектов и завершили работу

КИЕВ. 29 июня. УНН. Верховная Рада завершила внеочередное заседание. Следующее очередное заседание должно начаться 30 июня в 10:00, сообщает корреспондент УНН.

На сегодняшнем внеочередном заседании нардепы исчерпали утвержденную повестку дня полностью и одобрили в первом чтении или в целом семь законопроектов.

Детали

Первым принятым во время сегодняшнего внеочередного заседания стал проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944). Нардепы приняли его в первом чтении, а затем сразу же приняли в целом с технико-юридическими правками.

При этом инициаторы законопроекта считают, что он позволит существенно снизить коррупционную составляющую при аттестации моряков. Сегодня даже опытные моряки со стажем работы в Украине вынуждены повторно сдавать экзамены для подтверждения квалификации, тратя на это деньги и время между рейсами. Кроме того, увеличение количества тех, кто должен сдавать экзамен, приводит к образованию очередей на получение квалификации, что значительно вредит работающим морякам. По мнению авторов законопроекта, здесь кроется и коррупционная составляющая, ведь “стоимость” сдачи экзамена составляет от 5 до 10 тыс. долларов, а общий объем таких взяток превышает 10 млн долларов.

После этого нардепы приняли два неотложные законопроекты Президента, которые касаются вопроса формирования системы обороны государства: проект закона о национальном сопротивление и об увеличении предельного количества военных ВСУ. Документы позволят сформировать территориальную оборону, которая будет действовать в населенных пунктах по всей Украине и увеличить за счет этого обороны численность ВСУ с 250 до 261 тыс.

Также нардепы сократили сроки подачи поправок к этим двум законопроектам, которые одобрили в первом чтении.

Кроме того, ВР поддержала в первом чтении правительственный законопроект “О критической инфраструктуре” (№ 5219), которым предлагается создать Реестр объектов критической инфраструктуры и Национальную комиссию по вопросам защиты критической инфраструктуры. Законопроект устанавливает основы государственной политики в сфере критической инфраструктуры и определяет на законодательном уровне ряд понятий, в частности: “безопасность критической инфраструктуры”, “жизненно важные функции”, “защита критической инфраструктуры”, “категория критичности (критерии) объекта критической инфраструктуры”, “кризисная ситуация”, “критическая инфраструктура”, “национальная система защиты критической инфраструктуры”, “несанкционированное вмешательство” и другие.

Законопроект 318 голосами принят за основу. Ожидается, что в случае принятия его в целом, через 3 года со дня вступления в силу этого документа вступают в силу положения: об обязательном страховании объектов критической инфраструктуры; о введении административно-хозяйственной ответственности в случае в нарушение законодательства в сфере защиты критической инфраструктуры.

Добавим

Также народные депутаты рассмотрели поправки к проекту закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля, № 3743.

По результатам голосования законопроект 257 голосами принят во втором чтении и в целом.

Изменения законодательно закрепляют возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме, и полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте по взысканию в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, во время осуществления габаритно-весового контроля.

Закон также повышает ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

Проект Закона о внесении изменения в раздел II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (№ 5478), был принят за основу и сразу за этим — в целом. Целью законопроекта является неприменение к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ, в том числе по основаниям введения ограничительных противоэпидемических мероприятий, штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров.

Во втором чтении и в целом 297 голосами принят проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№ 4555).

После этого заседание было закрыто.