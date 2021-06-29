Получила авиаперелет в подарок на должности вице-премьера: в НАПК составили протокол на Иванну Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 29 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по признакам нарушения установленных законом ограничений относительно получения подарков составило протокол на народного депутата Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

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"Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Занимая должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила подарок в виде услуги (авиаперелет), стоимость которой превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

Добавим

Еще один протокол составлен на нардепа Максима Гузенко.

"Занимая должность народного депутата Украины, получил в 2020 году от юридического лица подарок в виде комплекса услуг (проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование), стоимость которого превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 24 должностных лиц, в том числе главы Службы безопасности Украины и его заместителей, членов Высшего совета правосудия.