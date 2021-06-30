В Праге обсудили нарушения прав крымских татар

КИЕВ. 30 июня. УНН. Во вторник, 29 июня, в Праге состоялся показ документального фильма "1944. Крым. Депортация", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши компании Fresh Production Group рассказывает о депортации крымскотатарского народа через историю нескольких семей.

Показ в Праге в кинотеатре Kinо Pilotů устроили посольство Украины в Чехии и чешский гуманитарная организация “Человек в беде”.

Цитата

“Обычно перед фильмами желают приятного просмотра, но это как раз тот случай, когда я не могу пожелать Вам такого, ведь смотреть этот фильм будет не очень приятно, иногда трудно, непросто”, — отметила во вступительном слове, записанном заранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, которая была автором идеи ленты.

Показ фильма сопровождала выставка фотографий российского журналиста Антона Наумлюка “Украденное крымское детство” о преследовании крымских татар после оккупации полуострова 2014 года.

“Тема нарушения прав человека в Крыму не должна исчезать с повестки дня в Чешской Республике. Ситуация в Крыму очень плохая. Для нас важно говорить о тех людях, которые там остались, о том, что с ними происходит”, — отметила в комментарии Радио Свобода Надежда Иванова, руководитель восточноевропейской программы “Человек в беде”.

Напомним

Кинолента “1944. Крым. Депортация” в 2020 году победила в номинации международных документальных фильмов в Турции на Antakya 8th International Film Festival, в Чехии ее показ состоялся впервые.

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