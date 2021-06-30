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ГБР, биотопливо и присоединение к газотранспортной системе: что сегодня будет рассматривать ВР

ГБР, биотопливо и присоединение к газотранспортной системе: что сегодня будет рассматривать ВР

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада Украины собирается сегодня на очередное заседание, на котором планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности касающихся урегулирования деятельности Государственного бюро расследований, корпоративного управления банками, присоединения к газотранспортной системе, пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания.

Во втором чтении ВР планирует рассмотреть законопроекты:

  • об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);
  • по совершенствованию корпоративного управления в банках (№4367);
  • о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);
  • о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);
  • о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);
  • о платежных услугах (№4364).

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты:

  • об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);
  • об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);
  • об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) (№5141 и №5141-1);
  • о правовых основах деятельности ГБР (№5305).

Также в повестке дня - пункт о заслушивании отчета Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.

Дополнение

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 1 июля, которое состоится после очередного. Депутатам предложат рассмотреть 9 вопросов.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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