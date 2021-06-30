США опровергли сообщения СМИ о следовании американского эсминца к Крыму

КИЕВ. 30 июня. УНН. Американский ракетный эсминец USS Ross который участвует в военно-морских учениях Sea Breeze 2021, не выдвигается в сторону Крыма и находится в порту Одессы. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальную страницу Sea Breeze в Twitter.

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“Несмотря на недавние сообщения эсминец USS Ross в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса, Украина, для поддержки учений Sea Breeze”, — говорится в сообщении.

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Ранее в интернете появились сообщения о том, что эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, якобы начал движение в направлении Крыма.

В акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса.

Как сообщалось, эсминец USS Ross вошел в Черное море 26 июня.