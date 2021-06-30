Стоя и с аплодисментами: нардепы открыли пленарное заседание приветствием сборной Украины по футболу
КИЕВ. 30 июня. УНН. Очередное пленарное заседание Верховной Рады сегодня началось с приветствия сборной Украины по футболу, вчера одержавшей победу над сборной Швеции в 1/8 Евро-2020, передает корреспондент УНН.
Детали
В начале заседания председатель ВР Дмитрий Разумков в шутливой манере намекнул на отсутствие части нардепов в сессионном зале из-за вчерашнего футбола.
"Уважаемые коллеги, готовы регистрироваться? Вижу, вчера был футбол... Прошу регистрироваться ... В зале зарегистрирован 151 народный депутат. Пленарное заседание ВР объявляю открытым", - сказал Разумков, улыбаясь.
Далее он поздравил всех с победой сборной.
"Во-первых, я хотел всех поздравить с победой. Поблагодарить наших футболистов за вчерашний вечер - я думаю, они его сделали всем", - сказал спикер.
Нардепы встретили эти слова стоя, с аплодисментами и криками "Слава Украине!" - "Героям Слава!".
Что было ранее
Сборная Украины победила шведскую сборную в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1 и прошла в четвертьфинал.
В четвертьфинале Украины встретится со сборной Англии, со счетом 2:0 одолевшей немцев. Матч состоится в Риме.
После победы украинской сборной над шведами определились все пары 1/4 финала Евро-2020.
Дополнение
Артем Довбык побил рекорд, ранее принадлежавший Мишелю Платини - забитый им в игре между сборными Украины и Швеции мяч стал самым поздним по времени победным голом на чемпионате Европы.
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