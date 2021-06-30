Рада внесла в законодательство изменения по ввозу пестицидов и агрохимикатов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины", передает корреспондент УНН.

"За" проголосовали 239 нардепов.

О законе

Документ совершенствует отдельные положения по регулированию ввоза и применения в Украине незарегистрированных пестицидов, использованию остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, возможности применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации.

Законом разблокирован ввоз образцов инновационных средств защиты растений для научных исследований и государственных испытаний.

Законом из статьи 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" исключена норма, согласно которой обязательным условием ввоза и применения в Украине опытных партий пестицидов, используемых для государственных испытаний и научных исследований, является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

На принятии этого документа настаивало аграрное сообщество. Представители агробизнеса настаивали, что норма об обязательной регистрации средств защиты растений в стране происхождения перед государственными испытаниями в Украине на практике оказалась невыполнимой и приносила ежегодные миллиардные убытки - украинская агропромышленность переставала быть конкурентоспособной, ведь вредители приобретают устойчивость к пестицидам, которые используются длительное время, а инновационные средства были фактически недоступны.

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