Нардеп Ивченко раскритиковал принятое Радой упрощение ввоза в Украину пестицидов и агрохимии

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада сегодня приняла во втором чтении проект закона № 2289 о внесении изменений в статью 4 Закона Украины “О пестицидах и агрохимикатах” по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины. Со своей стороны заместитель председателя партии “Батькивщина”, член парламентского аграрного комитета, народный депутат Вадим Ивченко выступил категорически против принятия этого законопроекта, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Давайте хоть раз будем государственниками. Когда в 2015 году мы принимали соответствующий законопроект, думали о том, как обеспечить здоровье людей, как обеспечить граждан Украины нормальными продуктами пищевыми. Мы не думали о том, как завезти неограниченное количество пестицидов и агрохимикатов в Украину. Не думали о том, как с любой страны эти незарегистрированные химикаты должны завозиться в Украину. Мы даже говорили о государственных испытаниях и документальных подтверждениях. Вот о чем думал парламент прошлого созыва, и я благодарю всех государственников, кто поддерживает эту позицию”, — заявил Ивченко.

Детали

Парламентарий призвал направить законопроект № 2289 на повторное второе чтение, ведь он исключает обязательность документального подтверждения государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в стране их производства и позволяет использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек.

Дополнение

За соответствующий законопроект проголосовал 291 народный избранник. Инициатором законопроекта стал народный депутат от “Слуги народа” Олег Тарасов.