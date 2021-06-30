Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 -0,2201  EUR: 32,30 -0,4383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны
Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10890

В ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении РФ

В ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении РФ

КИЕВ. 30 июня. УНН. Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление экономических санкции против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины. Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который занимается освещением тем, связанных с политикой ЕС в отношении восточных стран-соседей, передает УНН.

Цитата:

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось. Они должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля", - написал он.

Дополнение

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры, в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

Экономические санкции против РФ перед этим были продлены в декабре прошлого года - до 31 июля 2021 года.

Эти санкции, которые продолжаются обычно на полгода, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или для конечных пользователей с целью военного использования в России. Санкции ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.