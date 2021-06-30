В ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении РФ

КИЕВ. 30 июня. УНН. Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление экономических санкции против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины. Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который занимается освещением тем, связанных с политикой ЕС в отношении восточных стран-соседей, передает УНН.

Цитата:

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против России, как и ожидалось. Они должны быть приняты во время встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 июля", - написал он.

Дополнение

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры, в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

Экономические санкции против РФ перед этим были продлены в декабре прошлого года - до 31 июля 2021 года.

Эти санкции, которые продолжаются обычно на полгода, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или для конечных пользователей с целью военного использования в России. Санкции ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.