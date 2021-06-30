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Чтобы "отработать" с несогласными: "слуг народа" проверят на поддержку проекта закона об олигархах и "ресурсного" законопроекта

Чтобы "отработать" с несогласными: "слуг народа" проверят на поддержку проекта закона об олигархах и "ресурсного" законопроекта

Давид Арахамия

КИЕВ. 30 июня. УНН. Среди народных депутатов из парламентской фракции “Слуга народа” проведут “сигнальное голосование” по поддержке законопроекта об олигархах и “ресурсного” законопроекта, чтобы до завтра отработать с этими депутатами их замечания к проектам. Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня у меня будут до 12:00 сигнальные данные о поддержке двух законопроектов, которые по состоянию на сейчас самые важные. На завтра они будут на внеочередной сессии. Это закон об олигархах и... это закон ресурсный так называемый", - сказал Арахамия.

"Заседание фракции мы проводить не будем... Поэтому сегодня мы будем собирать такие внутренние сигнальные голосования и увидим, какие цифры мы получим", - добавил он.

Детали

Арахамия отметил, что сопротивления против второго законопроекта - "ресурсного" - больше.

По его словам, опрос будут проводить до обеда для того, чтобы было время "с обеда до завтра отработать с этими депутатами, которые там будут или колебаться, или будут нам рассказывать о том, что они юристами резко стали и у них есть замечания (к законопроекту - ред.)".

Он добавил, что замечания можно будет учесть с помощью поправок ко второму чтению.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 1 июля, которое состоится после очередного. Депутатам предложат рассмотреть 9 вопросов, в том числе и упомянутые выше.

Источник: УНН
Теги: ВР, олигархи, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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