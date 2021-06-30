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Перепутали заседание Кабмина с футбольным полем: правительство сегодня работает в футболках сборной Украины

Перепутали заседание Кабмина с футбольным полем: правительство сегодня работает в футболках сборной Украины

КИЕВ. 30 июня. УНН. На сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль и другие присутствующие пришли в футболках сборной Украины по футболу, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, все присутствующие на заседании, в частности Денис Шмыгаль, министр социальной политики Украины Марина Лазебная, министр юстиции Украины Денис Малюська пришли на заседание правительства в футболках сборной Украины по футболу.

“Я поздравляю и благодарю ребят, спасибо тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет и болела за нашу команду. Спасибо нашей сборной, поздравляем вас”, — сказал Шмыгаль.

Что было раньше

Сборная Украины победила шведскую сборную в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1 и переходит в четвертьфинал.

В четвертьфинале Украины встретится со сборной Англии, которая со счетом 2:0 одолела немцев. Матч состоится в Риме.

После победы украинской сборной над шведами, определились все пары 1/4 финала Евро-2020.

Дополнение

Артем Довбык побил рекорд, ранее принадлежавший Мишелю Платини — забитый им в игре между сборными Украины и Швеции мяч стал самым поздним по времени победным голом на чемпионате Европы.

Источник: УНН
Теги: КМУ, футбол, Украина
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