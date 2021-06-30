Шмыгаль поручил активизировать аудит "ковид-сертификата" для поездок в Евросоюз

КИЕВ. 30 июня. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать работу по завершению аудита украинского COVID-сертификата, который будет использоваться для поездок в страны Евросоюза, об этом он заявил во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Украина завершает подготовку к внедрению так называемых "ковид сертификатов". Украинский документ будет полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии. Сам документ можно будет сгенерировать в приложения или на портале "Дия". В перспективе документ можно будет получить у семейного врача", - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, правительство уже приняло необходимое постановление Кабинета Министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование.

"Наша цель - вернуть украинцам возможность беспрепятственно путешествовать по миру. Дал поручение вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса.



С 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства по прохождению вакцинации - так называемые "паспорта вакцинации" .

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что предварительно запланировано запустить "паспорта вакцинации" в Украине с 1 июля.

Генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина сообщил, что уже с 1 июля в Украине заработают COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут действовать до 180 дней.