Путин об инциденте с британским эсминцем у оккупированного Крыма: мировая война бы не началась, даже если бы мы его потопили

КИЕВ. 30 июня. УНН. Мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец у берегов оккупированного Москвой Крыма. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, пишет УНН.

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“Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны”, — заявил Путин.

Детали

Президент добавил, что и российская сторона вряд ли бы порадовалась началу новой войны. “Но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее”, — сказал он, имея в виду мнение Москвы о том, что Крым — якобы “территория РФ”.

Говоря о политической составляющей инцидента с британским эсминцем, Путин отметил, что за несколько дней до этого в Женеве состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом.

“Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего все это делалось? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении (так в Кремле называют факт оккупации — ред.) к Российской Федерации, что они там чего-то не признают? Ну, хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?”, — сказал глава РФ.

Путин решил заявить, что в ответ на прекращение военных учений России у границ Украины западные страны якобы “приперлись” к российским границам. “Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели и пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции”, — сказал он.

“Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит”, — сказал Путин. “Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: „Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование“, вместо этого они что сделали? — Они приперлись к нашим границам”, — заявил глава Кремля.

Контекст

Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец нарушил “границу” в Черном море у мыса Фиолент в оккупированном Крыму. Корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, как утверждает Минобороны, выполнил “предупредительное бомбометание” по курсу эсминца. После этого британский корабль покинул “российские территориальные воды”, заявили российские военные.

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Оно утверждает, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявили британские военные, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем был заранее предупрежден экипаж эсминца.

Позже в Минобороны РФ назвали инцидент с эсминцем у оккупированного Крыма якобы “эпическим фиаско”, а корабль — “жирной целью” ВМФ.