Правительство предлагает потратить на обеспечение украинцев питьевой водой около 30 млн грн

КИЕВ. 30 июня. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект об Общегосударственной целевой социальной программе “Питьевая вода Украины” на 2022-2026 годы, передает корреспондент УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Детали

Отмечается, что ориентировочный объем финансирования программы составляет 28 588, 6 млн грн, из которых за счет средств государственного бюджета — 16 949, 3 млн грн, из местного бюджета и других источников — 11 639, 3 млн грн.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением двух областей — Львовской — 95% и Черновицкой — 91%.

Так, всего по Украине централизованное водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов.

Вместе с тем только 69% населения имеют доступ к системам централизованного водоснабжения, а 48% — к системам водоотведения.

Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тыс. Человек.

Дополнение

Счетная палата сообщала, что по результатам аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года, почти полмиллиона человек из 19 тысяч сел не имеют централизованного водоснабжения, не обеспечены питьевой водой надлежащего качества и в достаточном количестве.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день ситуация с питьевой водой в Украине не является катастрофической, но она не должна стать такой для последующих поколений.