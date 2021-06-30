Правительство утвердило программу национально-патриотического воспитания на период до 2025 года

КИЕВ. 30 июня. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил государственную целевую социальную программу национально-патриотического воспитания на период до 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата:

"Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил первую в Украине государственную целевую социальную программу национально-патриотического воспитания на период до 2025 года. Целью программы является совершенствование и развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания путем формирования и утверждения украинской гражданской идентичности", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что достижение цели состоится по четырем приоритетным задачам:

• формирование украинской гражданской идентичности - осуществление мероприятий, направленных на внедрение и утверждения общественно-государственных (национальных) ценностей, развития гражданской идентичности населения Украины;

• военно-патриотическое воспитание - осуществление мероприятий, направленных на формирование у граждан готовности к защите Украины, общественного содействия безопасности и обороны Украины и повышения престижа военной и специальной государственной службы;

• формирование научно-методологических и методических основ национально-патриотического воспитания - осуществление мероприятий, направленных на развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания;

• поддержка и сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по национально-патриотическому воспитанию.

Также Программа формирует единый курс для всех ЦОИВ, органов местного самоуправления и общественности в сфере национально-патриотического воспитания.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.



