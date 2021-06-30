ЦИК боится в срок не справиться с проверкой письменных данных 3 миллионов инициаторов референдума: просит э-формат

КИЕВ. 30 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия указала Верховной Раде на проблему: данные 3 миллионов человек, виступающих за референдум, в случае такой инициативы, в письменном формате сложно успеть проверить за отведенные законом 14 дней. Поэтому, народных депутатов просят ввести электронный вариант получения такой информации. Об этом сообщили УНН в ЦИК.

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"Комиссия разработала и подала в Верховную Раду предложения относительно безотлагательного законодательного урегулирования представления данных избирателей из подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума. В частности, об обязанности инициативной группы передавать в ЦИК вместе с подписными листами и протоколом об итогах сбора подписей в поддержку такой инициативы также и данные избирателей из этих подписных листов в электронном виде", - отметили в ЦИК.

Детали

В Центризбиркоме уверены: э-формат данных позволит Комиссии вовремя и должным образом выполнять свои обязанности - осуществить полную проверку не менее 3 миллионов подписей граждан и подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе.

"Ведь в случае отсутствия электронных данных такая проверка потребует значительных человеческих и технических ресурсов, а также длительного времени, что будет превышать установленный законом срок в 14 дней", - пояснили в ЦИК.

Кроме того, указали в ведомстве, "без электронных данных Комиссия не сможет предоставить гражданам возможность получить информацию из госреестра избирателей (ГРИ) по использованию их персональных данных для поддержки той или иной инициативы по проведению всеукраинского референдума". Поскольку ГРИ как автоматизированная информационно-телекоммуникационная система работает только с электронными данными.

"Таким образом, для надлежащего выполнения своих обязанностей по очерченным вопросам и четкого соблюдения законодательства, ЦИК разработала и подала в Верховную Раду проект закона о внесении соответствующих изменений в Закон Украины "О всеукраинском референдуме", - подытожили в ЦИК.

Дополнение

11 апреля вступил в силу Закон Украины "О всеукраинском референдуме".