Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 -0,2201  EUR: 32,30 -0,4383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет 8685
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19845

В НАПК начали проверку деклараций Бойко и Левочкина

В НАПК начали проверку деклараций Бойко и Левочкина

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 28 деклараций. Среди них, в частности, и декларации нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, передает УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

Как сообщили в НАПК, начата проверка 21 декларации по результатам автоматического анализа компьютером. Среди них декларации трех нардепов:

- Бойко Юрия Анатольевича,
- Левочкина Сергея,
- Семинского Олега.

Добавим

Кроме того, по должности (в порядке очередности), НАПК взяло в проверку декларации таких семи народных депутатов:

- Соломчук Дмитрий,
- Заславский Юрий,
- Бондаренко Олег,
- Культенко Артем,
- Березин Максим,
- Кулинич Олег,
- Мандзий Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Получила авиаперелет в подарок на должности вице-премьера: в НАПК составили протокол на Иванну Климпуш-Цинцадзе

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

Напомним

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 797 деклараций публичных служащих.

Основаниями для начала полной проверки могут стать: 1) высокая должность декларанта (четкий перечень должностей определен в Порядке очередности) 2) значительное количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа компьютером 3) НАПК определено, что образ жизни чиновника не соответствует его доходам; 4) заявление от граждан, СМИ, правоохранительных органов к НАПК о недостоверных данных в декларации должностного лица.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, проверки, НАПК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.