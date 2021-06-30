В НАПК начали проверку деклараций Бойко и Левочкина
КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 28 деклараций. Среди них, в частности, и декларации нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, передает УНН со ссылкой на НАПК.
Детали
Как сообщили в НАПК, начата проверка 21 декларации по результатам автоматического анализа компьютером. Среди них декларации трех нардепов:
- Бойко Юрия Анатольевича,
- Левочкина Сергея,
- Семинского Олега.
Добавим
Кроме того, по должности (в порядке очередности), НАПК взяло в проверку декларации таких семи народных депутатов:
- Соломчук Дмитрий,
- Заславский Юрий,
- Бондаренко Олег,
- Культенко Артем,
- Березин Максим,
- Кулинич Олег,
- Мандзий Сергей.
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На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.
Напомним
Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 797 деклараций публичных служащих.
Основаниями для начала полной проверки могут стать: 1) высокая должность декларанта (четкий перечень должностей определен в Порядке очередности) 2) значительное количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа компьютером 3) НАПК определено, что образ жизни чиновника не соответствует его доходам; 4) заявление от граждан, СМИ, правоохранительных органов к НАПК о недостоверных данных в декларации должностного лица.