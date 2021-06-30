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Детектив НАБУ провалил конкурс на главу САП

Детектив НАБУ провалил конкурс на главу САП

КИЕВ. 30 июня. УНН. Конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры провалил детектив НАБУ Тарас Филоненко, сообщает УНН.

По данным ЦПК, “Тарас работает в НАБУ с 2015 года, имеет в подчинении 54 детективов. Подразделение направило в суд 87 производств, есть уже 13 обвинительных приговоров и 5 приговоров уже вступили в законную силу в Антикорсуде”.

В то же время Филоненко входит в группу детективов бюро, которые полностью провалили антикоррупционную борьбу в “Укрзализныце”. Парламентская ВСК признала их работу неэффективной и обратила внимание на то, что их спецотдел занимается чем угодно, но только не прямым назначением — ТОП-преступностью на железной дороге.

В прошлом году НАБУ и САП общими усилиями направили в суд только одно дело по “Укрзализныци” и то - пятилетней давности. Текущую коррупцию никто не расследует. Флагманами борьбы с коррупцией вместо НАБУ стали Нацполиция и СБУ, у которой хотят забрать функцию расследования экономических преступлений.

Дополнение

На провалы антикоррупционеров обратил внимание Президент Владимир Зеленский. Он заявил, что банкротство “Укрзализныци” — результат “дорогих кредитов”, которые набрало руководство. Кроме того, он потребовал немедленных посадок, которые так и не последовали со стороны НАБУ.

По теме

Ранее тест на добропорядочность провалил текущий глава САП Максим Грищук. 

Источник: УНН
Теги: НАБУ, САП
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