Детектив НАБУ провалил конкурс на главу САП

КИЕВ. 30 июня. УНН. Конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры провалил детектив НАБУ Тарас Филоненко, сообщает УНН.

По данным ЦПК, “Тарас работает в НАБУ с 2015 года, имеет в подчинении 54 детективов. Подразделение направило в суд 87 производств, есть уже 13 обвинительных приговоров и 5 приговоров уже вступили в законную силу в Антикорсуде”.

В то же время Филоненко входит в группу детективов бюро, которые полностью провалили антикоррупционную борьбу в “Укрзализныце”. Парламентская ВСК признала их работу неэффективной и обратила внимание на то, что их спецотдел занимается чем угодно, но только не прямым назначением — ТОП-преступностью на железной дороге.

В прошлом году НАБУ и САП общими усилиями направили в суд только одно дело по “Укрзализныци” и то - пятилетней давности. Текущую коррупцию никто не расследует. Флагманами борьбы с коррупцией вместо НАБУ стали Нацполиция и СБУ, у которой хотят забрать функцию расследования экономических преступлений.

Дополнение

На провалы антикоррупционеров обратил внимание Президент Владимир Зеленский. Он заявил, что банкротство “Укрзализныци” — результат “дорогих кредитов”, которые набрало руководство. Кроме того, он потребовал немедленных посадок, которые так и не последовали со стороны НАБУ.

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