Участие США в переговорах на уровне Нормандского формата малореалистично - Гармаш

КИЕВ. 30 июня. УНН. Участие США в Нормандском формате, что могло бы укрепить переговоры, малореалистично. Такое мнение в эфире "Украина 24" высказал Сергей Гармаш, представитель Украины в ТКГ, передает УНН.

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"Эта идея обсуждается давно, я на своем уровне готов встретиться с сенаторами США... Я все же надеялся, что они предложат модератора политической подгруппы или хотя бы гуманитарной, но сегодня градация состоялась, объявлены сменщики модераторов гуманитарной и политической подгрупп соответственно остается мало вакансий... Участие США в Нормандском формате это малореалистично... В лучшем случае на уровне какого-то спецпредставителя условно "Волкер 2", который был уже... Вот назначения такого человека реально и возможно, тем более Россия дала на это согласие...", - прокомментировал Гармаш.

Что было раньше

Вопрос участия Соединенных Штатов в Нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе может решиться после визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Госсекретарь США Блинкен, заявил, что Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия.

Ранее Владимир Зеленский выступил за расширение и углубление Нормандского формата. Он предлагал привлечь к четырехсторонним переговорам США, Канаду и Великобританию.