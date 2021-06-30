Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 -0,2201  EUR: 32,30 -0,4383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет 8685
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10470

Участие США в переговорах на уровне Нормандского формата малореалистично - Гармаш

Участие США в переговорах на уровне Нормандского формата малореалистично - Гармаш

Сергей Гармаш

КИЕВ. 30 июня. УНН. Участие США в Нормандском формате, что могло бы укрепить переговоры, малореалистично. Такое мнение в эфире "Украина 24" высказал Сергей Гармаш, представитель Украины в ТКГ, передает УНН.

Цитата

"Эта идея обсуждается давно, я на своем уровне готов встретиться с сенаторами США... Я все же надеялся, что они предложат модератора политической подгруппы или хотя бы гуманитарной, но сегодня градация состоялась, объявлены сменщики модераторов гуманитарной и политической подгрупп соответственно остается мало вакансий... Участие США в Нормандском формате это малореалистично... В лучшем случае на уровне какого-то спецпредставителя условно "Волкер 2", который был уже... Вот назначения такого человека реально и возможно, тем более Россия дала на это согласие...", - прокомментировал Гармаш.

Что было раньше

Вопрос участия Соединенных Штатов в Нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе может решиться после визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Госсекретарь США Блинкен, заявил, что Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия.

Ранее Владимир Зеленский выступил за расширение и углубление Нормандского формата. Он предлагал привлечь к четырехсторонним переговорам США, Канаду и Великобританию.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Нормандский формат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.